Variante Delta e maltempo non fermano la movida a Palermo, centro storico preso d'assalto

Il diffondersi della variante Delta, l'aumento dei contagi da Covid19 e l’allerta meteo non hanno fermato la movida a Palermo.

In centro, ieri, è stato un sabato sera qualunque. Alcune zone erano popolate più di altre, come i Chiavettieri e le vie intorno a piazza Sant’Anna. Altre, invece, presidiate dalla polizia che ne regolava l’accesso, sono rimaste semivuote. È il caso di piazza dei Vespri e piazza Sant’Anna. In generale in giro si vedono poche mascherine. Pur essendo all’aperto, infatti, in alcune parti del centro si creano dei veri e propri assembramenti.

