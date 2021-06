Palermo, officina abusiva in via Montegrappa: rischia una multa di 15 mila euro

Una officina inesistente. Nessuna autorizzazione, niente partita iva, niente tasse e neppure una licenza. Niente di niente. La guardia di finanza di Palermo l’ha scoperta in via Montegrappa. In azione gli uomini del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo nell’ambito di una serie di verifiche contro l’abusivismo commerciale.

In via Montegrappa è stata trovata questa officina meccanica attrezzata di tutto punto: ponti sollevatori, compressore, crick mobili, parete con chiavi da lavoro, carrello attrezzi, gruetta sollevatrice. Il titolare non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività. Inoltre, dagli accertamenti è risultato sprovvisto anche di partita Iva.

I militari hanno quindi segnalato il meccanico abusivo alla Camera di Commercio per la mancata l’iscrizione nel Registro delle imprese che prevede, oltre al sequestro dei locali e delle attrezzature, una multa che va da di 5.164 a 15.493 euro.

