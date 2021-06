Palermo: primo giorno senza mascherine all'aperto, ma c'è chi decide ancora di indossarla

Decade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Con il caldo in città, palermitani e turisti sono in generale contenti, anche se non tutti la pensano allo stesso modo: c’è chi la tiene nonostante non sia più obbligatorio, e la sera per le strade calcate dalla movida è più sicuro indossarla.

Vale lo stesso principio quando ci si approssima agli altri, perché d’altronde non si sa mai con chi si ha a che fare: vaccinati? viaggiatori? Tutti, comunque, la portano: chi in viso, chi al braccio, per poterla utilizzare prontamente. Il timore di essere contagiati infatti rimane, così come la paura che in autunno si possano scontare gli effetti di una piccola, riconquistata libertà interpretata come un liberi tutti.

