Da Bonagia al Cep, raccolta ferma da giorni: nella periferia di Palermo nuova emergenza rifiuti

Bonagia, Falsomiele, Brancaccio, Cep, Oreto: la periferia di Palermo è nuovamente invasa dai rifiuti. Un’emergenza che giorno dopo giorno diventa sempre più delicata, considerato che ormai molte strade del capoluogo siciliano si presentano così (come si vede nel video).

La raccolta procede a rilento e tra traffico, caldo e rifiuti il biglietto da visita per i tanti turisti che in questi giorni affollano la città, non è certamente elegante. Rifiuti che ormai stazionano da giorni invadendo parte delle carreggiate, il forte caldo fa il resto, rendendo l’aria quasi irrespirabile.

Uno scenario che si ripete spesso a Palermo, i residenti della periferia del capoluogo siciliano puntano il dito contro l’amministrazione comunale. Intanto in città tra traffico e rifiuti, la ripartenza in zona bianca è decisamente con il freno a mano tirato.

