Palermo, rifiuti ingombranti davanti a una scuola elementare: il video da via Ragusa Moleti

Sacchetti della spazzatura, ma anche mobilia varia, come sedie e persino un water: è il marciapiede in via Ragusa Moleti e i rifiuti in questione sono lasciati da giorni in bella vista davanti a una scuola elementare. A segnalarlo, è stato un lettore, Giuseppe Li Causi, che si è rivolto alla redazione di GdS.it inviando il video.

"Ecco la via Ragusa Moleti davanti l'omonima scuola elementare come si presenta da diversi giorni, immondizia non ritirata, mobili, sedie, water e altro materiale in disuso lasciato sul marciapiede. Questa è Palermo con il Covid dobbiamo combattere anche questo per salvaguardare la nostra salute.

