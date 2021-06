Torna l'illuminazione lungo la circonvallazione di Monreale: "Più sicurezza per i cittadini"

Torna ad illuminarsi la circonvallazione di Monreale. Finalmente dopo tanti anni, dichiara l’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella, è stata definita una importante opera che non solo farà luce nella strada molto trafficata del comprensorio monrealese, ma garantirà sicurezza ai cittadini che vi risiedono e che potranno attraversare questo lungo tratto di strada senza il rischio di venire travolti. Come già avvenuto in passato.

L’intervento, che utilizza le nuove tecnologie degli impianti a Led è stato definito dal settore Servizi a Rete, con risorse comunali. I lavori, per un importo di 260 mila euro a base d’asta, a seguito delle gara di appalto sono stati affidati alla ditta Indedil di Favara in provincia di Agrigento.

In questo video di Marco Gullà l'intervista al sindaco Alberto Arcidiacono.

