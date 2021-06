Capaci, raccolta e studio dei rifiuti in spiaggia: "Insieme ai cittadini per una nuova filosofia di vita"

In occasione della giornata mondiale dell’Ambiente di oggi, volontari e associazioni si sono dati appuntamento stamattina lungo la spiaggia libera di Capaci, ex lido dell’Esercito per la raccolta e il monitoraggio dei rifiuti.

Un evento che si inserisce in un progetto più ampio di “citizen science-scienza dei cittadini”, che ha come obiettivo quello di istruire la comunità locale su tutte le competenze utili per alla raccolta di dati scientifici dei rifiuti.

Non una semplice pulizia della spiaggia, insomma, ma un’occasione per apprendere come raccogliere, categorizzare e analizzare il rifiuto.

"Un atto concreto quello di stamane qui a Capaci - dichiara l'assessore regionale all'Ambiente, Toto Cordaro - dove non solo raccogliamo i rifiuti ma li caratterizziamo pure. Una sinergia fra associazioni, istituzioni e cittadini per favorire una nuova filosofia di vita".

