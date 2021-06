Vaccini per over 16 a Palermo, 5mila prenotazioni: "Entro l'estate doppia dose per quasi tutti"

La campagna vaccinale a Palermo sembra aver preso una buona piega. Da oggi in tutta la Sicilia aperte le prenotazioni anche per i nati a partire dal 2005 anche se in poche ore sono già stati esauriti i posti disponibili fino al 19 giugno. In termini numerici vuol dire che 5mila persone, in poche ore, hanno letteralmente preso d'assalto il sito della Fiera del Mediterraneo per richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino.

"Un trend positivo - spiega Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo -. La nostra previsione è che entro l'estate avremo vaccinato la maggior parte dei palermitani, anche con doppia dose". E ancora: "C’è voglia di vaccinarsi, specie tra i più giovani, come abbiamo constatato in questi giorni con la ventata di entusiasmo ed energia dei maturandi. Noi saremo qui h24, ad aspettare chiunque voglia contribuire a questo grande sforzo collettivo per uscire insieme dalla pandemia".

Per fissare il proprio appuntamento nei centri vaccinali è possibile collegarsi sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://testcovid.costruiresalute.it/) sia da quella della Fiera del Mediterraneo di Palermo (https://fiera.asppalermo.org/) per chi verrà a immunizzarsi all’hub provinciale.

Ai cittadini sarà proposto il siero Pfizer o in alternativa Moderna, ma potranno scegliere anche di vaccinarsi con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

Per chi verrà a vaccinarsi in Fiera i cancelli di via Sadat apriranno alle 8 e chiuderanno alle 23,30; dall’1,30 i prenotati del turno notturno potranno accedere dall’ingresso di piazza Cascino. Per garantire un afflusso ordinato, i due padiglioni della Fiera, 20 e 20A, funzioneranno simultaneamente.

