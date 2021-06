Vaccini agli over 16 a Palermo, sito della Fiera preso d'assalto: tutto esaurito fino al 19 giugno

Si aprono le prenotazioni per i vaccini agli over 16 in Sicilia e alla Fiera del Mediterraneo è subito tutto esaurito. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale di immunizzazione, già nella serata di ieri (quindi con qualche ora di anticipo rispetto alla data del 3 giugno) è stato possibile prenotare il proprio appuntamento per la dose di vaccino nell'hub della Fiera sul sito https://fiera.asppalermo.org/.

Nel giro di un paio d'ore tutte le date disponibili (al momento fino al 19 giugno) per la fascia 16-39 anni, sia in sessione diurna che notturna, sono andate esaurite. Un segnale positivo che dimostra la grande voglia da parte dei giovani di acquisire l'immunità e tornare quanto prima alla vita di tutti giorni, ma anche una beffa per chi non consapevole dell'apertura anticipata delle prenotazioni è rimasto fuori da questa prima tranche.

Per chi verrà a vaccinarsi in Fiera a Palermo, i cancelli apriranno alle 8 e chiuderanno alle 23,30 mentre dall’1,30 i prenotati del turno notturno potranno accedere dall’ingresso di piazza Cascino. Per garantire un afflusso ordinato, i due padiglioni della Fiera, 20 e 20A, funzioneranno simultaneamente.

“La campagna vaccinale assume proporzioni ancora più vaste e diventa di massa - ha dichiarato il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Aspettavamo questo momento, perché siamo convinti che coinciderà con una forte accelerazione delle immunizzazioni. C’è voglia di vaccinarsi, specie tra i più giovani, come abbiamo constatato in questi giorni con la ventata di entusiasmo ed energia dei maturandi. Noi siamo qui h24, ad aspettare chiunque voglia contribuire a questo grande sforzo collettivo per uscire insieme dalla pandemia”.

