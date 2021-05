Senso unico stravolge il traffico a Mondello, la protesta: "Commercianti penalizzati"

Un senso unico che stravolge il traffico a Mondello. Nuova protesta di residenti e commercianti in via Pazienza nella borgata marinara. “Questo senso unico manda in tilt la circolazione e penalizza noi commercianti - dice la titolare del bar Galatea di Mondello - una vergogna assoluta. Una mazzata per tutti noi che vogliamo lavorare”.

In questo video di Marco Gullà, le interviste a Giuseppe Fiore presidente della settima Circoscrizione, Jessica Lo Monaco titolare del bar Galatea e Edy Tamajo di Italia viva.

