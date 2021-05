Da Napoli a Palermo con 60 chili di hashish nel tir: due arresti al porto

Due persone sono state arrestate dai finanzieri al porto di Palermo. Si erano imbarcate a Napoli con un tir all'interno del quale avevano nascosto circa 60 chili di hashish nella cabina dell’autoarticolato.

Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo hanno controllato il mezzo con a bordo due uomini originari del capoluogo siciliano, P.C. di anni 33 (con precedenti per danneggiamento e furto aggravato) e F.R., di anni 49 (con precedenti per traffico di sostanze stupefacenti e furto aggravato), che manifestavano agitazione alla vista dei militari. L’ispezione del mezzo, grazie anche all’impiego dell’unità cinofila antidroga “Elisir” del Gruppo Pronto Impiego del capoluogo, ha permesso di scoprire e sequestrare l’ingente carico di stupefacente, nascosto in 4 bustoni di plastica e frazionato in 116 blocchetti composti ognuno da 5 panetti da 100 grammi circa ciascuno. Dalle perquisizioni personali, sono stati trovati 1.560 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio.

Sono scattate immediatamente le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due corrieri che sono stati condotti presso la casa circondariale Antonio Lorusso-Pagliarelli di Palermo, a disposizione della Procura della Repubblica di Palermo.

