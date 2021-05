"Rispetto dei contratti", a Palermo la protesta degli operatori del 118

Tornano in piazza gli operatori del 118 con Cigil, Cisl e Uil per rivendicare il rispetto delle condizioni contrattuali e una riorganizzazione della Seus.

“Assistiamo a un grande sacrificio dei lavoratori che sono stati in trincea, in lotta contro questo nemico che è il Covid - dice Paolo Montera segretario generale Cisl funzione pubblica Sicilia - e per questo vogliamo un’azienda funzionale, territorializzata, che renda effettivamente pubblico il servizio che noi offriamo”.

Il segretario generale Cisl fa riferimento a un Ddl che prevedeva la possibilità di trasformare la società in azienda, poi lasciando cadere in parlamento “probabilmente per motivi politici”.

“Vogliamo che si trovi un accordo, perché i lavoratori, così come i pazienti siciliani, ne hanno bisogno”, conclude Montera.

© Riproduzione riservata