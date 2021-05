Vaccinazione notturna a Palermo, donna dona biscotti ai medici: il video della consegna

In questo video la consegna del vassoio di biscotti al commissario Renato Costa e allo staff dei medici.

L'iniziativa è stata di una palermitana che ha voluto fare questo dono per ringraziare tutti gli operatori impegnati in prima linea con la campagna di vaccinazione alla fiera di Palermo.

"Grazie infinite per quello che fate e per la vostra organizzazione splendida", ha detto la signora ieri sera. Dalla mezzanotte e fino alle 8 si è andati avanti con le vaccinazioni. Seicento le persone che hanno risposto all'appello, per dare una importante accelerata alla vaccinazione di massa.

