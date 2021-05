Riparte la movida a Palermo, ieri il primo aperitivo in centro: "Finalmente siamo di nuovo liberi"

Dai bar di via Maqueda ai pub tra via Spinuzza e piazza Olivella, così anche nei piccoli locali tra i vicoli del centro storico, i palermitani ridanno il benvenuto agli aperitivi. Nel primo giorno di zona gialla a Palermo riparte la movida, ma in sicurezza e seguendo le regole previste per evitare i contagi da coronavirus.

Tavoli all'aperto, camerieri con le mascherine e clienti distanziati: come si vede dalle immagini video, bar e locali si adeguano alle norme previste per le riaperture. "Finalmente siamo liberi", dicono due giovani amici, intervistati mentre sorseggiano un drink all'aperto. "Primo giorno di zona gialla, non potevo mancare l'appuntamento col primo aperitivo dopo tanti mesi", gli fa eco una ragazza.

