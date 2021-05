Tutti al mare, Mondello piena di gente e domani aprono i lidi: così Palermo saluta la zona arancione

A Palermo nell’ultima domenica di zona arancione si respira già aria d’estate. Scaduta l’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che vietava l’accesso ai litorali nel weekend, molti palermitani hanno così approfittato del bel tempo per recarsi in spiaggia a Mondello.

I lidi gestiti dalla Italo Belga apriranno domani, primo giorno ufficiale di zona gialla in Sicilia. Stabilimento, Sirenetta e Valdesi sono pronti ad accogliere i bagnanti registrando già il tutto esaurito sul fronte abbonamenti.

“Mondello oggi sembra i Caraibi - dice Vittorio - ma spero che questa estate ognuno di noi si comporti responsabilmente”. Le riaperture sono una boccata d’ossigeno non solo per i commercianti. “Aspettavamo da tanto tempo la zona gialla - commenta Fabrizio - per uscire con gli amici e fare qualcosa di diverso. Siamo stati troppo tempo chiusi in casa. Il liberi tutti? Non serve a nessuno, potrebbe invece portarci di nuovo a delle chiusure”.

Della bella giornata approfittano tutti, anche se intorno all’ora di pranzo inizia ad esserci un po’ troppa gente, almeno a detta di Giulia, che commenta: “Abbiamo cercato di rimanere nelle zone più libere, se così si possono chiamare, non siamo arrivati fino alla piazza perché c’erano davvero troppe persone”. Gli stabilimenti balneari invece, secondo Antonio, possono essere una buona opportunità per andare al mare in sicurezza, ma occhio ai prezzi. L’estate scorsa, infatti, molti lidi rimanevano semi vuoti e le spiagge pubbliche erano prese d’assalto.

“Penso sia per una questione economica”, motiva Antonio, e Giulia aggiunge: “Se ci fossero delle convenzioni per venire incontro alle famiglie e a chi è stato penalizzato economicamente dalla crisi da Covid sarebbe un incentivo per utilizzare gli stabilimenti”.

© Riproduzione riservata