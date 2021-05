Costa: "La percentuale dei positivi al drive-in di Palermo è scesa sotto il 2%"

Della Sicilia in zona gialla da lunedì è certo il commissario per l’emergenza Covid Renato Costa, che dice: “Abbiamo preparato una nota per il presidente della Regione, per le ordinanze, e in quell’occasione ci siamo confrontati sulla situazione in Sicilia - spiega -. Gli ospedali subiscono poca pressione, si può addirittura pensare a trasformare alcuni reparti in patologie non Covid, la percentuale dei positivi al nostro drive-in è scesa drasticamente sotto il 2% e i contagi si mantengono bassi. È motivo di soddisfazione”.

Al contempo però il commissario Costa invita a tenere alta la guardia. “Tra il lockdown e il liberi tutti c’è molta differenza - dice - spero che qualcuno non pensi che essere in zona gialla equivalga alla fine della pandemia, che ci si possa assembrare, che si possa smettere di utilizzare le mascherine”. I numeri per la zona gialla ci sono, ma “la bravura - conclude Costa - sarà mantenerla, la zona gialla”.

© Riproduzione riservata