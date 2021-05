Frode sui carburanti a Palermo, sequestrati 12.500 litri di gasolio: due denunciati

Sequestrati circa 12.500 litri di gasolio agricolo e denunciati due palermitani, G.I. 34 anni e L. I. 52 anni, per frode e violazioni tributarie nel settore carburante. L'operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo è scattata durante il controllo di un’autocisterna che si allontanava da un’area adibita al parcheggio di automezzi gestito da una ditta di trasporti in via Corleone a Palermo.

Insospettiti dai movimenti del mezzo, i militari della Sezione Accise lo hanno sottoposto a controllo accedendo anche al parcheggio dove c'era un altro camion. I finanzieri hanno appurato che tra i due mezzi c'era stato un travaso di carburante agevolato destinato ad usi agricoli (caratterizzato dal colore verde), che non può pertanto essere impiegato per altri usi.

I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro dei 12.500 litri di gasolio, nonché dei due camion.

