Favorita chiusa, traffico in tilt a Palermo: lunghe code fino al cimitero dei Rotoli

A Palermo mezza città in tilt. Oggi la Favorita è interdetta alla circolazione, transenne e nastri impediscono alle auto di introdursi in via Margherita di Savoia: da via Martin Luther King direzione Mondello e da via Mater Dolorosa direzione fiera.

Non è chiaro se sia questo il motivo del traffico, che viene dunque dirottato su altri assi viari, ma da via Imperatore Federico incominciano gli incolonnamenti che interessano tutta l’Arenella fino al cimitero di Santa Maria dei Rotoli.

In particolare in via Pietro Bonanno si procede a passo d’uomo sotto il sole. Ma il caos è stato registrato anche nella zona di Pallavicino. Via Mater Dolorosa è completamente bloccata fino alla piazza del Quartiere, con un rallentamento del traffico anche in via Castellana.

