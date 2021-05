Mafia, il boss palermitano Filippo Graviano canta nello spot del libro di Klaus Davi

Nel video realizzato per promuovere il volume 'I Killer della Ndrangheta' di Klaus Davi, il capo del mandamento di Brancaccio, Filippo Graviano, scandisce le note di 'Around The World la la la'.

I super boss di 'Ndrangheta e Cosa Nostra finiscono in uno spot web di Klaus Davi realizzato per promuovere il volume 'I Killer della Ndrangheta' (Piemme editore) scritto dal giornalista italo svizzero. Questa volta a dominare la scena è il boss palermitano Filippo Graviano.

Nel video di Davi, il capo del mandamento di Brancaccio grazie alla tecnologia e con il supporto dell'applicazione 'wombo ai' scandisce le note di 'Around The World la la la', un grandissimo successo dance dei primi anni duemila.

Ma Graviano non è l'unico protagonista dello spot (realizzato precisa Davi "da un graphic designer che me l'ha mandato e ha voluto restare anonimo"). Ci sono anche Peppe De Stefano capo di Archi, il boss Pelle 'Gambazza' di San Luca, Rocco Papalia boss di Buccinasco (Milano), Luigi Mancuso a capo dell'omonima Ndrina (che canta Despacito).

