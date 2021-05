Palermo, da oggi via alle vaccinazioni nel centro sociale Anomalia

Il centro sociale 'Anomalia' di Palermo diventa 'centro vaccinale'. Da oggi sono iniziate le inoculazioni nella sede di via Archimede nel quartiere Borgo Vecchio, grazie al lavoro volontario di medici, infermieri e i tanti giovani militanti che da anni animano lo spazio.

L'ambulatorio ha richiesto le autorizzazioni per divenire centro vaccinale di zona, rivolto alle fragilità sociali con lo scopo di abbattere ogni barriera per l’accesso alla campagna vaccinale in corso.

«Le volontarie ed i volontari - si legge in una nota - hanno riscontrato la necessità di portare la campagna ed i vaccini direttamente nei territori, soprattutto nei quartieri popolari della città, per rendere più accessibile possibile la vaccinazione di massa».

«Siamo molto soddisfatti per l’avvio di questo progetto di medicina territoriale - dice Giorgio Martinico, coordinatore dell’ambulatorio - Siamo anche orgogliosi di avere ispirato tanti a seguire il nostro esempio. In questi mesi non abbiamo lesinato critiche alla gestione politica della pandemia e della campagna vaccinale, ma, in questa fase, riteniamo fondamentale metterci a disposizione del nostro quartiere e della città per accelerare la vaccinazione di massa».

Per accedere alla vaccinazione è; necessaria una prenotazione attivabile tramite visita in sede o telefonicamente chiamando il 3381962258. La campagna si rivolge alla fascia d’età 60-79 con vaccino Johnson & Johnson monodose. I volontari dell’ambulatorio si preoccuperanno, nei giorni successivi alla vaccinazione, di monitorare lo stato di salute di tutti i soggetti vaccinati.

Nel video di Virginia Cataldi le interviste all'assessore comunale alle Attività sociali, Giuseppe Mattina, e Giorgio Martinico, coordinatore dell'ambulatorio.

© Riproduzione riservata