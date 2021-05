Coronavirus, Costa: "A Palermo l'incidenza dei contagi tende al basso"

"L'incidenza dei contagi, anche a Palermo tende al basso". Il commissario per l'emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans ha reso noti i segnali che arrivano in questi giorni dal capoluogo.

Sui vaccini Costa ha commentato: "Abbiamo bisogno di rispondere alla voglia di vaccinarsi che c'è. Non è vero che la gente non vuole vaccinarsi. Bisogna avere fiducia - ha aggiunto - in tutti i vaccini. J&J sta avendo un grande successo, siamo fiduciosi. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per tutto quello che sta facendo".

E nonostante la Sicilia sia fanalino di coda in Italia per percentuale di dosi somministrate, Costa non ha nascosto la sua soddisfazione per l'andamento delle vaccinazioni alla fiera del Mediterraneo.

