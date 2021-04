Un incidente fa ritardare l'arrivo dei vaccini: tensioni al drive-in di Partinico

Momenti di tensione questa mattina al drive-in vaccinale di Partinico, organizzato nell’ex sezione distaccata del tribunale di via Papa Paolo VI, oggi sede della polizia municipale. I cittadini hanno protestano a causa del ritardo nell'arrivo dei vaccini.

Il motivo? Un incidente e il traffico bloccato hanno allungato i tempi per la consegna delle dosi, come hanno chiarito dal distretto sanitario e come lo stesso direttore ha poi spiegato alla gente in attesa. Nel corso della giornata è stato poi recuperato il tempo perduto tanto che alle 18 erano state vaccinate 150 persone.

Per la vaccinazione anti-Covid di oggi a Partinico, disponibile dalle 9 alle 20, non era necessaria la prenotazione.

