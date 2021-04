Palermo arancione, Musumeci: "Si guarda al giallo ma dipende dal comportamento dei cittadini"

La città di Palermo è passata in zona arancione, secondo quanto afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il rapporto delle autorità sanitarie non rendeva necessaria la proroga della zona rossa. L'obiettivo è arrivare presto in zona gialla, ma molto dipende dal comportamento dei cittadini.

"Abbiamo guardato al rapporto delle autorità sanitarie e abbiamo appreso che non c'era la necessità di procedere con la zona rossa". Così il presidente del Regione Siciliana, presente alla Fondazione Zito per l’iniziativa 'Accanto agli ultimi'.

"Adesso siamo in arancione sperando di poter guardare verso il giallo. Ma tutto dipende esclusivamente dai cittadini, in base ai loro comportamenti si decide quale misura adottare".

