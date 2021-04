Palermo, guasto a una condotta vicino al Palazzo della Zisa: geyser artificiale allaga la strada

Si rompe un tubo in via Guglielmo il Buono a Palermo e a pochi passi dal Palazzo della Zisa si crea un vero e proprio geyser con l'acqua che allaga la strada. "Dobbiamo segnalare l'ennesima rottura, con creazione di un geyser artificiale, in via Guglielmo il Buono. Una strada che è stata interessata negli ultimi anni da numerosissime rotture che hanno creato delle fontane che sono arrivate anche a 2-3 metri di altezza", dichiara Igor Gelarda, capogruppo della Lega al Consiglio comunale

"Il problema è che le condutture di quella zona, come di tante altre zone di Palermo, hanno quasi 100 anni. E nessuno è mai intervenuto per porne delle nuove. Abbiamo chiesto l'intervento di Amap, che Sicuramente metterà l'ennesima toppa. Ma bisogna piuttosto rivedere e risistemare in questa, come in altre zone, condutture di acqua potabile, fognature o altri sottoservizi che sono ormai inadeguati e vecchi e creano questo tipo di disagi".

