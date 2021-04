Tornano i cordoli in via Libertà a Palermo, ma restano le buche

In fase di ripristino i cordoli di via Libertà a Palermo. Ad occuparsene sono gli operai dell’Amat, che li avevano rimossi, da largo Esedra all’incrocio con via Notarbartolo, in occasione del giro d’Italia.

Allora erano stati stanziati i fondi per Amat, circa 150 mila euro, che si sarebbe inoltre occupata di altri tipi di interventi: la manutenzione della sola fascia di asfalto sottostante i cordoli, che presentando discontinuità poteva essere pericolosa per i ciclisti, e la rimozione di alcune auto lungo il tracciato della gara segnalate dalla polizia municipale.

Nel frattempo la strada però accusa i primi segni di invecchiamento, con buche e avvallamenti ben visibili.

