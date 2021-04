Estate 2021: a Mondello tornano le cabine, ma solo 150. Le regole per andare in spiaggia

Dopo un anno "sabbatico" Palermo e la spiaggia di Mondello si preparano al ritorno della tanto discusse cabine. La conferma arriva da Antonio Gristina, presidente e amministratore delegato della società Italo-Belga che si occupa dell'organizzazione degli spazi balneari sulla spiaggia più famosa del capoluogo.

«Ci stiamo preparando con l'unica attività che al momento è consentita - spiega Gristina -, quella dell'allestimento e della preparazione dell'arenile in funzione delle attrezzature per la gestione della stagione balneare». Al momento si parla di 150 cabine da allestire: «Stiamo valutando, l'installazione di queste attrezzature sarà fatta in funzione di valutazioni e provvedimenti ancora non emanati. Siamo in attesa della definizione dei protocolli che dovrebbero essere quelli dell'anno precedente».

«Bisogna tenere conto della conformazione dell'arenile di Mondello che è molto stretto - precisa l'ad della società -. Il numero che monteremo sarà in funzione della densità gestibile che verrà consentita all'interno della spiaggia, rispettando distanze e accesso alle cabine. Non è pensabile ad oggi definire il numero esatto, ma se si procederà come pensiamo di poter fare allora avremo dalle 150 alle 170 cabine».

Le regole per l'estate 2021

Le regole per le spiagge nell'estate 2021 saranno le stesse già viste un anno fa. A rompere il silenzio sulle norme che dovranno essere osservate, dai vacanzieri ma anche e soprattutto dai gestori delle strutture balneari, è stato Marco Scajola, assessore al Demanio di Regione Liguria e coordinatore del tavolo delle Regioni sul Demanio che ha chiamato raccolta i suoi colleghi. Si tornerà al mare sempre col divieto di feste e di assembramento e con l’obbligo di prenotazione, entrando da una parte e uscendo dall’altra se si va in uno stabilimento attrezzato. È ancora previsto il divieto di uso promiscuo delle cabine, a meno che non ci sia convivenza o se si è membri dello stesso nucleo familiare. Torna il distanziamento degli ombrelloni (sembrano confermati i 10 mq di area di ombreggio per ciascun ombrellone, per esempio), l’igienizzazione di lettini e tavolini prima di un nuovo affitto.

