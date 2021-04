Tornano i lavori alla Cala di Palermo e come si vede dal video parte della carreggiata è dimezzata. Da questa mattina operai al lavoro per la manutenzione della rete fognaria. La zona rossa e quindi le restrizioni hanno evitato che si formassero lunghe di code di traffico, come di consueto quando i lavori interessano arterie nevralgiche della città. Nel video la parte della Cala interessata ai lavori.

