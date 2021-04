Incendio a Partinico, nella notte va in fiamme un'abitazione del centro

Un incendio è scoppiato nella notte in un'abitazione di Partinico. Il centralino dei vigili del fuoco ha ricevuto l'allarme alle 2 di notte.

L'abitazione andata in fiamma si trova in via delle Capre, in pieno centro. Dalle prime notizie giunte, sembra ci sia stato anche qualche piccolo scoppio. In un primo momento non risultavano feriti, ma la testimonianza riportata nel video fa riferimento ad un uomo straniero, abitante dell'appartamento, uscito in balcone mentre la casa andava in fiamme. I vicini avrebbero notato le gambe bruciate dell'uomo, che ha sempre condotto una vita tranquilla senza creare alcun disturbo. Prima di rendersi conto delle fiamme, i vicini hanno sentito rumori e urla.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Partinico, richiesto anche un supporto dal distaccamento nord di Palermo.

Video di Piero Longo

