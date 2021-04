Mafia a Palermo, il video dell'arresto di Calvaruso: il boss di Pagliarelli fermato in aeroporto

Giuseppe Calvaruso, il reggente del mandamento Pagliarelli di Palermo, arrestato nell'ambito del blitz dei carabinieri "Brevis", è stato fermato in aeroporto, appena sceso dall’aereo.

Ecco il video dell'arresto. Calvaruso era in attesa di ritirare la valigia al nastro bagagli. Da qualche tempo dimorante in Brasile, era rientrato momentaneamente in Italia con l’intenzione di tornare a breve in sud America. Da qui l’urgenza di fare scattare il fermo disposto dalla Dda di Palermo e che ha interessato altre quattro persone per reati di mafia.

© Riproduzione riservata