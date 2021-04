Partinico e Borgetto da oggi in lockdown, scatta la zona rossa rafforzata

È scattata oggi la zona rossa nei Comuni di Partinico e Borgetto, due dei 28 centri siciliani in lockdown a causa dell'alto numero di contagi di Coronavirus. L'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, è entrata in vigore a partire dalla mezzanotte e resterà in vigore fino al 14 di aprile, salvo prolungamenti.

Da oggi nei due centri del Palermitano vige il divieto d’accesso e d’allontanamento dal territorio comunale, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di salute. Vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato in tutto il territorio comunale a eccezione di comprovate esigenze.

Chiusi tutti i negozi al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Rimangono chiusi nelle giornate festive tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, tuttavia rimane consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili a uso domestico e per riscaldamento.

"La zona rossa di Partinico e Borgetto è una zona rossa rafforzata - spiega Salvatore Zito, della protezione civile -. Le normative sono più restrittive rispetto a quelle nazionali. Non sono permesse visite ai parenti e si può uscire solo per necessità. Invito tutta la popolazione a darci una mano e a rispettare tutte le regole".

© Riproduzione riservata