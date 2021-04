Scoppia una bombola allo Sperone, paura nel quartiere di Palermo: ferita una donna

Paura per una esplosione, questa sera, nel quartiere Sperone di Palermo. La deflagrazione, sembra a causa dello scoppio di una bombola, è avvenuta intorno alle 21.30 in largo Di Vittorio, all'ultimo piano di una palazzina di cinque piani.

Ferito, sembra non in modo grave, la donna che vive nell'appartamento, nonostante la forza dell'esplosione che ha causato un forte boato, avvertito anche a diverse centinaia di metri: in alcune abitazioni del vicino quartiere Brancaccio l'onda d'urto ha fatto vibrare i vetri.

Pare che la bombola si trovasse sul balcone, una circostanza che ha fortunatamente evitato il peggio.

Intervenuti polizia, vigili del fuoco e ambulanze.

