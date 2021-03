Paura in via Furitano a Palermo, scoppia incendio in una carrozzeria: evacuato un palazzo

Paura questa mattina nella zona di via Nino Bixio, a Palermo, per un incendio in un palazzo di via Antonio Furitano.

Le fiamme sono divampate nell'officina di un carrozziere al piano terra dello stabile, mettendo in allarme tutto il quartiere per la vasta nube di fumo sprigionata. Intervenuti, i vigili del fuoco hanno per precauzione evacuato il palazzo. Le fiamme sono state domate e il rogo spento dopo poche ore. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio.

