Vaccini, le storie degli anziani e "fragili" in coda per ore sotto la pioggia alla Fiera di Palermo

Ancora file alla Fiera del Mediterraneo di Palermo per chi deve ricevere il vaccino. Soggetti fragili e persone anziane, oggi, sotto la pioggia e al freddo ad aspettare anche per 3 o 4 ore.

È il caso di una signora di 75 anni, in attesa alla fine della coda, o di un uomo diabetico che viene da fuori Palermo, e dei tanti che attendono da soli, in auto, mentre un parente fa la fila per loro. Molta rabbia quindi verso una organizzazione, come la definiscono in tanti, mal fatta e che trascura le più basilari necessità dei cittadini.

Intanto, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, domani alla Fiera del Mediterraneo sarà sospeso lo screening con i tamponi in modalità Drive In. L'attività riprenderà regolarmente lunedì prossimo. Ne dà notizia l'Asp di Palermo.

