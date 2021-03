Vampa di San Giuseppe con gli arredi di Palazzo Magnisi, i resti del rogo a Palermo

I resti delle scrivanie di Palazzo Magnisi utilizzate per la vampa di San Giuseppe in via Fratelli Orlando, a Palermo. Gli uffici comunali che ospitano alcuni servizi comunali dell’area della Cittadinanza solidale erano stato bersaglio di un raid già a inizio mese.

"A fare le spese di questa selvaggia inciviltà - afferma il sindaco Leoluca Orlando - saranno le famiglie fragili del quartiere e del centro storico, a conferma del fatto che le prime vittime dell’illegalità sono sempre i più bisognosi". Sul posto si sono appena recati il questore e il prefetto di Palermo, che hanno incontrato l’assessore Mattina, assicurando il massimo impegno delle Forze dell’ordine e di tutte le istituzioni per individuare al più presto i colpevoli.

"Nel ringraziare il prefetto e il questore per la solidarietà e l'impegno - conclude il sindaco - mi auguro che vi sia una risposta forte da parte del quartiere, che rivendichi la priorità dei diritti sulla inciviltà e sui soprusi".

