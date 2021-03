Scuole sicure, nuova manifestazione a Palermo: "Avviare subito i lavori"

"Vogliamo scuole sicure per i nostri figli, bisogna accelerare con i lavori”. Nuova manifestazione davanti alla sede dell'ex Provincia, in via Maqueda a Palermo.

Ad alzare la voce i sindacati degli edili, della scuola e Rete degli studenti che sollecitano l'avvio dei cantieri previsti con i 17 milioni e mezzo di euro assegnati dal Miur.

“Il tema dell’edilizia scolastica dopo la pandemia - dice Piero Ceraulo, fillea Cgil - è emerso in maniera significativa, vanno ammodernate e messe in sicurezza subito. Vogliamo che i nostri figli vadano in scuole sicure”.

Nel video di Marco Gullà, le interviste a Piero Ceraulo Fillea-Cgil, e a Maria Luisa Marino Rete studenti Medi Palermo.

