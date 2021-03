"No al centro raccolta rifiuti nel nostro quartiere": protestano i residenti dell'Albergheria a Palermo

“Non vogliamo un centro raccolta rifiuti nel nostro quartiere”. Ad alzare la voce sono i residenti del quartiere Albergheria a Palermo. Giorno dopo giorno, infatti, prende forma il progetto di un centro comunale di raccolta rifiuti all'Albergheria, tra piazza Baronio Manfredi e via Mongitore.

Un progetto che sta scatenando le ire di tutti i residenti che hanno anche lanciato una petizione per evitare che si vada avanti con la progettazione di questo ccr. “Non ci hanno mai detto nulla e soprattutto non hanno parlato con noi residenti, noi non vogliamo assolutamente questo centro – dice il residente Domenico Antonio Calò - qui è pieno di condomini, tutto ciò non ci farebbe bene”.

“Un’assoluta vergogna – dice un altro residente – non vogliamo che Ballarò diventi una nuova Bellolampo”.

