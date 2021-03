Palermo, uomo nudo per strada in via Notarbartolo: il video diventa virale

In queste ultime settimane di zona gialla, la città di Palermo è più movimentata del solito, soprattutto nelle zone centrali. Motivo per il quale, questa mattina, non è stato difficile notare la scena di un uomo nudo, con i pantaloni abbassati, in via Notarbartolo, incrocio con via Libertà.

A lasciare senza parole non è solo l'uomo completamente svestito e oltretutto senza mascherina (in pieno periodo Covid), ma la sua presenza indisturbata per strada.

Stupiti i passanti, molti dei quali in quel momento si trovavano in coda da Kfc, la nota catena di fast food che ha aperto qualche mese a Palermo. Diverse persone hanno ripreso la scena con il loro cellulare.

