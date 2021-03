Covid un anno dopo, infettivologo a Palermo: "Misure restrittive sempre in ritardo"

"Da un anno a questa parte, parlare ancora di lockdown non è bello". A parlare è il professore Antonio Cascio, direttore dell’unità di malattie infettive e tropicali del Policlinico universitario 'Paolo Giaccone' a Palermo.

"Purtroppo le misure restrittive messe in atto per contrastare i contagi da Covid sono sempre arrivate in ritardo", ha dichiarato. "Ad oggi solo il vaccino può essere la soluzione - ha aggiunto - anche con l'avvento delle varianti".

L'intervista nel video di Marco Gullà.

