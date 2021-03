Autolavaggio senza autorizzazioni ma con... reddito di cittadinanza: sequestro e denunce a Mezzojuso

Un’officina meccanica ed un autolavaggio che operavano senza alcuna autorizzazione sono stati scoperti e sequestrati nei giorni scorsi dai finanzieri di Bagheria. Nel corso di un servizio di controllo del territorio a Mezzojuso, le Fiamme Gialle hanno scoperto e sequestrato due locali attigui, nei quali due soggetti gestivano attività di autofficina meccanica ed autolavaggio senza alcuna autorizzazione ambientale per lo scarico delle acque reflue, senza autorizzazione amministrativa per l’inizio dell’attività e senza aver dichiarato la propria posizione al Fisco.

Le violazioni sono state comunicate alle Autorità competenti che provvederanno all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie da 5.164 a 15.493 euro.

I locali e le attrezzature trovate al loro interno sono state sequestrate. Inoltre, i titolari dell’autolavaggio abusivo sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per i reati in materia ambientale per l’assenza delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali ed olii esausti.

Da successivi accertamenti eseguiti in sinergia e collaborazione con l'Inps, è emerso che i due soggetti, erano percettori del reddito di cittadinanza. Sono stati segnalati pertanto all'ufficio previdenziale per l’irrogazione della sanzione amministrativa di revoca/decadenza del beneficio.

