Palermo, parroci uniti contro i vandali e il degrado a Borgo Nuovo

Parroci contro i vandali a Borgo Nuovo, a Palermo. L’iniziativa dei sacerdoti Antonino Vicari, Francesco Mariano, Antonio Garau e Salvatore Petralia, rispettivamente delle parrocchie Gesù Sacerdote, Santa Cristina, San Paolo Apostolo e San Giovanni Apostolo, ha già portato, come riporta Patrizia Abbate in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, a un primo vertice con rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale.

Ci sono stati interventi anche sul territorio, dove ieri squadre di operai della Rap hanno ripulito piazza Santa Cristina Gela e altre aree tristemente trasformate negli anni in discariche di ingombranti, alla presenza del vicesindaco Fabio Giambrone e dell’assessore Sergio Marino.

"Il nostro obiettivo è fare dei quartieri Borgo Nuovo e Michelangelo i capofila di una realtà che si espanda in tutta la città, affinché la gente possa recepire il messaggio del rispetto dell’ambiente", dice don Garau, spiegando che sono tante le emergenze sociali da affrontare.

