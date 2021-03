Nasce a Palermo un centro per ragazzi affetti da autismo: al via i lavori al Villaggio Ruffini

Nasce al Villaggio Ruffini a Palermo un centro per l'assistenza di ragazzi autistici, gestito dal Centro Padre Nostro. In fase di ristrutturazione, la nascita della sede fa parte di un progetto di inclusione sociale.

Grazie alla donazione di materiale edile e la collaborazione con professionisti del settore, riprenderanno presto vita dei locali fatiscenti, che diventerà centro di assistenza per ragazzi affetti da autismo.

La sede si trova al Villaggio Ruffini, nei pressi della chiesa di Maria Santissima della Consolazione.

Si tratta di locali appartenenti all’ex Opera Pia Cardinale Ruffini, negli anni spesso presi di mira dai vandali. Ance Palermo adesso ha donato del materiale edile, tramite la propria associata Amato Edilizia, per poter iniziare la ristrutturazione.

Al lavoro per la ristrutturazione alcuni detenuti che fanno parte del programma per l’inserimento socio-lavorativo “Costruisci il tuo futuro”.

“Mettere le nostre professionalità al servizio di chi ha bisogno è un modo per essere ulteriormente presenti in una città che vive parecchie criticità – ha detto il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi -. Prendere parte a questo progetto attraverso la nostra donazione per poi mettere a disposizione gli esperti del settore per formare i detenuti, ci è sembrato un modo concreto ed efficace di renderci utili alla collettività”.

“Come Panormedil abbiamo voluto sposare il progetto - spiega il vicepresidente Francesco Danese - perché tra le priorità del nostro ente, oltre a quello di essere al servizio del settore, c'è anche quello di contribuire allo sviluppo sociale. E favorire l'inserimento dei detenuti, offrendo loro la possibilità concreta di imparare un mestiere, si inserisce perfettamente nella nostra mission".

“Il nostro Centro – aggiunge Maurizio Artale, direttore del Centro di Accoglienza Padre Nostro - ha accolto questa donazione perché è in linea con quello che diceva il nostro fondatore, padre Pino Puglisi: se ognuno fa qualcosa, tanto si può fare. Con un progetto di inclusione sociale, ridoniamo la vita ad un centro abbandonato che sarà al servizio del territorio”.

Il progetto “Costruisci il tuo futuro” è rivolto a 120 detenuti, anche in esecuzione penale esterna, della Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, con la cui direzione l’ATS che gestisce il progetto ha sottoscritto specifiche convenzioni.

In questo video di Marco Gullà, le interviste a Massimiliano Miconi, Maurizio Artale, Francesco Danese.

© Riproduzione riservata