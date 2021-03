Istituti di assistenza e beneficienza, dipendenti in protesta a Palermo: "Senza stipendio da 8 anni"

In presidio permanente davanti la sede dell’Ars i dipendenti pubblici degli istituti di assistenza e beneficienza (I.P.AB.).

“Basta con l’indifferenza, siamo invisibili”, sono i loro slogan: lamentano infatti di essere stati dimenticati dalle istituzioni.

“Non percepiamo stipendio da 8 anni - racconta Manuela Ruffino - molti nostri colleghi già in congedo non ricevono la pensione per la mancanza di contributi”. Gli onorevoli Angela Foti e Alessandro Aricò hanno poi raggiunto i manifestanti, stabilendo con loro un dialogo nel tentativo di trovare una soluzione.

“L’Ars non riesce a prendere una decisione sul da farsi, perché la nostra struttura è inattiva da ben 7 anni, e da allora noi siamo stati abbandonati - continua Ruffino - abbiamo delle famiglie, dei figli, ed essendo dipendenti pubblici non possiamo usufruire di alcun ammortizzatore sociale, né siamo supportati dal nostro organo di controllo che è l’assessorato alla famiglia”.

Video di Virginia Cataldi.

