Anello ferroviario di Palermo, libero l'incrocio tra via Emerico Amari e via Ruggero Settimo

Torna libero l'incrocio tra via Emerico Amari e via Ruggero Settimo, per mesi occupato dal cantiere dell'anello ferroviario di piazza Castelnuovo. Lungo la strada proseguono invece i lavori, per posare la pavimentazione delle due piazze, mentre per lo sgombero del cantiere più in prossimità di piazza Sant'Oliva bisognerà aspettare ancora una decina di giorni: si sta ultimando la sistemazione dei sottoservizi.

A metà marzo dunque dovrebbero estinguersi tutti i cantieri in superficie dell'area, mentre continueranno i lavori sotterranei per la costruzione della stazione Politeama.

