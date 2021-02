Volontari ripuliscono la spiaggia di Barcarello a Palermo: raccolta una tonnellata di plastica e rifiuti

Tornano sul litorale di Barcarello, a Palermo, i volontari di Plastic Free Onlus, con l'obiettivo di ripulirlo dai detriti e dai rifiuti abbandonati.

Il numero di adesioni è raddoppiato rispetto all'ultima raccolta, risalente all'autunno: sono oltre 300 i comuni cittadini che oggi hanno cooperato per rendere più vivibile un tratto della costa Palermitana.

"Abbiamo creato 4 gruppi, dispersi lungo il litorale, in modo da non creare assembramenti - dice Dario Scalia, referente provinciale di Plastic Free - e oggi dobbiamo ringraziare per la loro collaborazione il circolo velico di Palermo, la Lega Navale sezione Palermo, con cui abbiamo firmato un protocollo d'intesa un paio di settimane fa, e la Rap, che ci ha fornito sacchetti, carrabili, materiale per la raccolta e 2 netturbini che stanno aiutando i volontari".

I rifiuti infatti devono essere separati e riposti nei giusti sacchetti: carta, vetro, plastica e indifferenziato, e non mancano rifiuti più ingombranti, come botti per il contenimento dell'acqua, bidoni, assi di legno, che affidate in primis alla Rap verranno poi consegnate a varie ditte che si occupano dello smaltimento. Il bottino finale è di oltre mille chili, rifiuti che saranno interamente riciclati, e Barcarello torna a respirare.

