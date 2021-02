Sequestrati tre autolavaggi abusivi fra Palermo e Casteldaccia

Tre autolavaggi abusivi sequestrati dalla guardia di finanza fra Palermo e Casteldaccia.

In città in azione i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo. La prima struttura sequestrata si trova in viale delle Alpi, presso un distributore di carburante: a gestirlo un 54enne che offriva il lavaggio auto senza però possedere le autorizzazioni previste dalla legge.

In un secondo intervento in via Giuseppe Cirincione, nella zona di piazza Torrelunga. In questo caso il titolare, M.G. di 40 anni, non aveva partita Iva né la documentazione amministrativa che autorizzasse l’attività.

In entrambi i casi le Fiamme gialle hanno sequestrato i locali e le attrezzature trovate al loro interno. I titolari sono stati denunciati per omessa domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.

L'altro autolavaggio sequestrato si trovava a Casteldaccia, in azione gli uomini della compagnia di Bagheria. Anche in questo caso sequestro della struttura e denuncia del titolare.

