Ambasciatore e carabiniere italiani uccisi in Congo, bandiere a mezz'asta a Palermo

Bandiere a mezz'asta oggi a Palermo, come in molti altri Comuni italiani in segno di lutto per l'uccisione, in Congo, dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista: Mustapha Milambo.

E così oggi, il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando ha disposto le bandiere a mezz'asta nelle sedi istituzionali del Comune e della Città metropolitana di Palermo. Stessa scelta, di intesa con l'Anci nazionale e l'Anci regionale (di cui Orlando è presidente), anche da parte di tutti i sindaci dell'Isola.

Oltre che in Italia le bandiere sono state abbassate a mezz'asta anche fuori dal Parlamento europeo.

