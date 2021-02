Acqua che sgorga dall'asfalto di via Duca della Verdura, all'incrocio con via Libertà a Palermo. La causa: un tubo della rete idrica rotto, che ha richiesto l'intervento degli operai di Amap e di una pattuglia delle forze dell'ordine per regolare il traffico, rallentato e più intenso.

Poco tempo fa lo stesso evento era accaduto in via Notarbartolo, ma sembra che sia una casualità: i tubi (vecchi) di ghisa, con una variazione di pressione dell'acqua possono cedere.

