Teppisti nella notte in via Maqueda a Palermo, bastonate su cestini e fioriere: un video li incastra

Uscivano di notte per le vie del centro storico, nonostante il coprifuoco, danneggiano gli arredi urbani. Armati di bastone colpivano i cestini e le fioriere, urlando, nel tratto finale di via Maqueda, in direzione della stazione centrale. Grazie alle immagini di video sorveglianza, però, la banda è stata individuata e fermata dai poliziotti del Commissariato Oreto-stazione.

Due i procedimenti penali, distinti, instaurati presso l’Autorità giudiziaria ordinaria e presso l’Autorità giudiziaria per i minorenni. La banda, come si vede dalle immagini, compiva scorrerie nelle ore serali e notturne e oltre a danneggiare gli arredi urbani, colpiva con i bastoni le telecamere posizionate lungo i muri perimetrali della stessa via (di proprietà della ex Provincia Regionale di Palermo), tentando di metterle fuori uso e così evitare di registrare le scorribande.

Gli indagati sono stati denunciati a piede libero e sanzionati anche per la violazione di norme attinenti la profilassi pandemica.

