La battaglia che i sindacati stanno combattendo all'interno della Rap sta generando i primi effetti sulla raccolta a Palermo. Da alcuni giorni i lavoratori non accettano di svolgere lavoro in regime di straordinario. Ed ecco che a conclusione del week end alcune strade periferiche sono già piene di rifiuti come si vede da questo video girato tra Villagrazia, via dell'Orsa minore e Bonagia.

