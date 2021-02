Oggi nel primo pomeriggio è divampato un incendio nelle cucine del ristorante giapponese Gold, in via Francesco Crispi a Palermo. Per spegnere le fiamme sono intervenute 5 unità dei vigili del fuoco, che hanno appurato la causa delle fiamme: olio surriscaldato in cucina e una cappa non funzionante.

Sul luogo anche la polizia di stato e il 118, che ha prestato le cure al proprietario del locale, intossicato dal fumo.

